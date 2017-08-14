Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал коммерческий директор АО "Жайыктеплоэнерго" Вячеслав СОЛОДИЛОВ, до конца 2017 года в городе планируется установить приборы учета тепла во всех многоэтажках. - Сейчас в Уральске уже началась подготовка к отопительному сезону. До конца года мы установим во всех домах счетчики на тепло. Исключениями станут дома, где нет подвалов, и аварийные дома, - пояснил Вячеслав СОЛОДИЛОВ. - Сейчас наши контроллеры во многие подвалы просто не могут зайти - их блохи кусают. Поэтому перед началом работ мы от КСК теперь требуем бумагу, которая подтверждает, что подвал был обработан от всех насекомых. Также Вячеслав СОЛОДИЛОВ сообщил, что территория подвала никакого отношения не имеет к "Жайыктеплоэнерго", даже если счетчики устанавливали именно они. - Подвал и все, что в нем находится, относится к КСК. Люди постоянно звонял и говорят, вот, ваш счетчик не работает или еще что-то. Мы установили прибор, а дальше за ним обязан следить КСК, - отметил коммерческий директор Уральской ТЭЦ. - Люди думаю,т что если счетчики появятся, то они будут платить меньше, но это не так. Прибор учета считает, сколько всего потреблено тепла домом. Стоит отметить, что в Уральске насчитывается более 320 бесхозных домов, которые не относятся ни к одному КСК.