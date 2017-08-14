В марте этого года мужа теперь уже погибшей Елены РОЖКОВОЙ сбили насмерть на пешеходном переходе в районе завода "Омега", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с личной страницы погибшей в "Одноклассниках" Фото с личной страницы погибшей в "Одноклассниках" 35-летняя Елена РОЖКОВА погибла в ДТП в ночь на 14 августа. У женщины осталось трое сыновей - 14, 8 и 6 лет. - Она была моей подругой, - рассказала волонтер Галия БЕККУЖИЕВА. - Мы до сих пор не можем поверить в случившееся. Сыновья остались на попечении бабушки. Буквально весной ее муж погиб под колесами автомобиля, тогда мы вместе искали свидетелей ДТП. По словам Галии, сейчас семье требуется финансовая помощь. - Помощь нужна для организации похорон. Кроме того, теперь некому собирать детей в школу. Мы будем рады любой помощи, - говорит Галия. Напомним, 4 апреля в редакцию "МГ" обратилась Елена РОЖКОВА. Тогда она искала свидетелей ДТП, в котором погиб ее муж. Сегодня, 14 августа, она погибла сама, попав в аварию на мотоцикле. Если кто-то желает оказать семье финансовую помощь, можно позвонить на номер волонтера Галии БЕККУЖИЕВОЙ 87784818417, либо перечислить деньги на счет Банка Астаны 5307 9600 0206 6284 на имя Натальи ДИЛЬМАНОВОЙ - подруги Елены.