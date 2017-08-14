Справка: Казахская порода бактрианов - является аборигенной. Животных этой породы разводят в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Астраханской, Саратовской и Волгоградской областях РФ. По телосложению они характеризуются растянутым туловищем и объемистой грудью. При хорошей упитанности самцы имеют живую массу 692 килограмма, иногда достигает вес 1000 килограмм, выход мяса - 60%, настриг шерсти - от 8,5-9,5 до 13 кг. Живая масса самок - 500-607 килограммов, выход мяса - 57%, настриг шерсти - 5-7 кг, за 12 месяцев лактации дают 1750 литров молока жирностью 5,8-6,5%. Отдельные дойные верблюдицы при трехкратном доении дают в сутки 6-8 литров молока. Лучших верблюдов казахской породы разводят в Шымкентской, Кызылординской и Мангистауская областях Казахстана.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления сельского хозяйства ЗКО Берик ЕСЕНГАЛИЕВ, в этом году на животноводство было выделено 3,4 миллиарда тенге, в частности, из них 270 миллионов - на овцеводство. - В ЗКО имеется 11 крестьянских хозяйств, которые занимаются разведением племенных овец. Одно предприятие экспортирует ягнятину в Российскую Федерацию и Иран - это «Батыс Марка Ламб». На сегодняшний день уже отправлено три партии по 18 тонн мяса. Первая партия была отправлена чартерным рейсом через Атыраускую область, остальные через Уральск. Работа в этом направлении ведется дальше, - рассказал Берик ЕСЕНГАЛИЕВ. Со слов руководителя управления сельского хозяйства ЗКО, конкурировать с «Батыс Марка Ламб» вскоре начнет и еще одно предприятие в ЗКО. - ТОО «Кублей» закупает баранину и ягнятину. Идет подготовка получения сертификатов для дальнейшей возможности экспорта мяса за рубеж. Кроме того, ТОО «Кублей» ведет переговоры с Китаем о дальнейшем сотрудничестве, - отметил Берик ЕСЕНГАЛИЕВ. Стоит отметить, что на 1 сентября 2017 года в ЗКО наблюдается рост поголовья крупнорогатого скота – 576 тысяч голов, из-них 1,2 тысячи голов овец и 233 тысячи коз. Количество лошадей составляет более 170 тысяч, однако наблюдается снижение поголовья верблюдов и свиней. Разведением верблюдов занимается только одно хозяйство в ЗКО, в нем находится 277 голов верблюдов породы казахский бактриан. За полгода 2017 года на убой в живом весе было реализовано мяса скота и птицы около 50 тысяч тонн,- рассказал Берик ЕСЕНГАЛИЕВ.