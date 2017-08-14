Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в АО "ЖТЭ", с 9.00 15 августа начнется опрессовка тепловой магистрали №7. В это время воды не будет в домах по проспекту Достык, улице А.Кердери, Темира Масина, Ескалиева, Сарайшык, Молдагалиева, Гумара Караша, Фрунзе, в районе ЗКГУ, ДВД, Областной больницы, завода "Зенит" и "Гидроприбор". Вечером этого же дня подача горячей воды будет возобновлена.