Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела благоустройства ЖКХ г. Уральск Мираса МУЛКАЙ, с 2016 года в Уральске начали устанавливать новые остановочные павильоны с камерами видеонаблюдения. - В этом году мы установим 30 остановок. Сейчас ведутся работы по монтажу. В основном устанавливаем на магистральных улицах - проспекте Евразия, Достык, Абулхаир хана, улицах Жангир хана, Тайманова, Гагарина и других, - пояснил Мирас МУЛКАЙ. Как объяснил руководитель отдела благоустройства, стоимость павильона зависит от его комплектации и цена варьируется от 1,5 до 2 млн тенге. - После того, как мы закончим все работы, МПС установят камеры, которые помогут следить за состоянием павильонов и пресекать нарушения общественного порядка. В 2016 году, когда мы установили такую остановку в районе института Евразия, хулиганы разбили ее. Их удалось найти с помощью камер и привлечь к административной ответственности, - заявил Мирас МУЛКАЙ.