По словам одной из жительниц новостройки Акмарал, в этот дом они заселились несколько лет назад, однако полноценную детскую площадку им так и не построили. - В нашем дворе есть качели-весы деревянные, которые сломались от старости, и ремонтировать их никто не собирается. Лавочек нет уже давно, от них остались только железные ножки. Также во дворе есть железные основания от старых теннисных столов, которые для наших деток служат турниками. Рядом с нашим домом идет стройка, и мы боимся даже детей выпускать на улицу, вдруг кран упадет или груз какой, - возмущается женщина. Со слов жильцов, "скелеты" от лавочек и теннисных столов давно стали обыденными атрибутами для игр их детей. Они несколько раз обращались в КСК со своими проблемами, однако те отвечают, что в их работу не входит благоустройство дворов. Помимо отсутствия детской площадки жильцов волнуют оголенные провода в подъездах и вечно неработающий лифт. Как рассказал руководитель отдела благоустройства ЖКХ г. Уральск Мирас МУЛКАЙ, многоэтажный дом был сдан в эксплуатацию в 2010 году. - Этот дом был построен по госпрограмме. Там сделаны все подъездные пути. Полностью была укомплектована детская площадка, даже теннисный стол стоит. Что касается нынешнего состояния игровой зоны, то за этим должны следить сами жильцы и КСК. Ежемесячно они платят за услуги КСК, откуда должны выделяться средства на содержание общего имущества, - отметил Мирас МУЛКАЙ.