Житель Уральска прислал на WhatsApp видео, на котором видно, что в кастрюлю течет грязная ржавая вода. - Такая вода течет, если только в городе отключают горячую воду. Нам приходится набирать холодную воду из крана горячей воды, а потом мы за подогрев еще платим, которого, конечно же, нет. А как только дают горячую воду, то и холодная течет чистая. И такая проблема у нас постоянно, - рассказал мужчина. В ТОО "Батыс су арнасы" сообщили, что уже знают об этой проблеме. - Наши работники в самое ближайшее время выедут на место и разберутся с этой проблемой, - заявили в ТОО "Батыс су арнасы".