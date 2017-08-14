Главной достопримечательностью Актау является море. Мы отобрали самые интересные фото и видео, опубликованные пользователями Instagram из Актау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Актау - красивый город на берегу Каспийского моря. Актау лидирует по количеству голосов в рейтинге самых красивых городов Казахстана в онлайн-проекте "Голос народа". Жителям Актау повезло, они могут не только купаться в теплом море, но и ежедневно наблюдать за закатом на Каспии. Ведь закат солнца над морем - это один из самых красивых подарков природы человеку.
Публикация от Евгения Дмитриевна (@evgeniya_fea)
Публикация от K U A N I S M A I L O V ? (@__ismylife)
Публикация от АЭРОСЪЕМКА (@aktau_fly_video)
Публикация от Сёрфинг с веслом (прокат) (@supboard_aktau)
Публикация от ? Заметить. Вдохновиться. (@ye.kho)
Публикация от @likani4ka
Публикация от AKTAU | АКТАУ | 12 ?? (@doma_aktau)
Публикация от Морская Нимфа (@elena777717)
Публикация от ТОЛСТОВА МАРИЯ (@tolstova.mariya)
Публикация от ТОЛСТОВА МАРИЯ (@tolstova.mariya)
Публикация от Евгения Дмитриевна (@evgeniya_fea)
Публикация от Letunovskaya E (@letunovskaya__)
Регина ЯСНАЯ
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!