Главной достопримечательностью Актау является море. Мы отобрали самые интересные фото и видео, опубликованные пользователями Instagram из Актау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". aktau Актау - красивый город на берегу Каспийского моря. Актау лидирует по количеству голосов в рейтинге самых красивых городов Казахстана в онлайн-проекте "Голос народа". Жителям Актау повезло, они могут не только купаться в теплом море, но и ежедневно наблюдать за закатом на Каспии. Ведь закат солнца над морем - это один из самых красивых подарков природы человеку.

Публикация от Евгения Дмитриевна (@evgeniya_fea)

Публикация от K U A N I S M A I L O V ? (@__ismylife)

Публикация от АЭРОСЪЕМКА (@aktau_fly_video)

Публикация от Сёрфинг с веслом (прокат) (@supboard_aktau)

Публикация от ? Заметить. Вдохновиться. (@ye.kho)

Публикация от @likani4ka

Публикация от AKTAU | АКТАУ | 12 ?? (@doma_aktau)

Публикация от Морская Нимфа (@elena777717)

Публикация от ТОЛСТОВА МАРИЯ (@tolstova.mariya)

Публикация от ТОЛСТОВА МАРИЯ (@tolstova.mariya)

Публикация от Евгения Дмитриевна (@evgeniya_fea)

Публикация от Letunovskaya E (@letunovskaya__)

Регина ЯСНАЯ