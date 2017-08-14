Мы рады сообщить вам, что мы обновили мобильное приложение новостного портала mgorod.kz для iPhone, iPad (iOS). iphone Теперь владельцы iPhone, iPad могут воспользоваться обновленным приложением. Для вашего удобства мы разбили новости по городам, а также ввели функцию «поделится через WhatsApp». Кроме того, мы исправили функцию просмотра видео. Для тех, у кого не было установлено мобильное приложение, необходимо в AppStore в строке поиска написать «Мой ГОРОД» и установить приложение. Для того, у кого уже было установлено мобильное приложение, чтобы нововведения заработали, необходимо его обновить.