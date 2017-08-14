Столкновение "Лады Гранта" и мотоцикла произошло на пересечении улиц Досмухамедова и проспекта Достык. По словам водителя "Лады", он ехал в сторону железнодорожного вокзала по проспекту Достык. - Я стоял на светофоре на запрещающий красный сигнал. В этот момент на большой скорости сзади в машину врезался мотоцикл, - заявил водитель. Как рассказал фельдшер скорой помощи, мотоциклиста они госпитализировали с политравмами в крайне тяжелом состоянии. Стоит отметить, что в момент аварии на мотоцикле была пассажирка, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП. Другие подробности выясняются.