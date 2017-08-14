ДТП произошло 14 августа в 01.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp motocicl (2) Столкновение "Лады Гранта" и мотоцикла произошло на пересечении улиц Досмухамедова и проспекта Достык. По словам водителя "Лады", он ехал в сторону железнодорожного вокзала по проспекту Достык. - Я стоял на светофоре на запрещающий красный сигнал. В этот момент на большой скорости сзади в машину врезался мотоцикл, - заявил водитель. Как рассказал фельдшер скорой помощи, мотоциклиста они госпитализировали с политравмами в крайне тяжелом состоянии. Стоит отметить, что в момент аварии на мотоцикле была пассажирка, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП. Другие подробности выясняются. dtp motocicl (4) dtp motocicl (3) dtp motocicl (1) dtp motocicl (5) Фото Медета МЕДРЕСОВА