- Мы долгое время лечились в Уральске. Потом поехали в Актобе, где каждые 10 дней сыну делали бужирование (метод диагностики и лечения, применяемый при заболеваниях полых органов, в том числе и пищевода. Инструмент в виде гибкого или жесткого (металлического) стержня вводят в полый орган, постепенно с каждой процедурой увеличивая диаметр бужа - прим. автора). Оплачивать постоянные поездки в Актобе нашей семье не по карману, поэтому мы прекратили поездки. Затем мы встали на очередь на поездку в Астану. Каждый месяц теперь ездим в Астану на оперативное лечение и бужирование пищевода. Этот процесс эндоскопии проводится под наркозом. Операцию и реабилитацию ребенок переносит психологически тяжело, - рассказывает расстроенная мама. Кроме того, каждые 10 дней мальчику в Уральске делают ФГДС для того, чтобы раскрыть пищевод и он мог кушать. В противном случае Нурболата будет рвать после каждого приема пищи. - Врачи сказали, что процедура бужирования продлится очень долго - 3-4 года и посоветовали обратиться в ожоговый центр, который находится в городе Омск. В Омске делают операцию, которая называется криодеструкция - это замораживание рубцовых клеток жидким азотом. На это лечение мы должны будем ездить три раза в год. На операцию нам нужно собрать 1 миллион 800 тысяч тенге. К сожалению, такая сумма нашей семье непосильна. Я многодетная мама и сейчас нахожусь в декретном отпуске, - пояснила Магира ТАТЫГУЛОВА. Семья 3-летнего Нурболата АЛТЫНБЕКА живет в арендном жилье, которое они получили по госпрограмме. Отец семейства работает электриком, однако зарплаты в 40 тысяч тенге едва хватает на продукты для большой семьи. Самому маленькому ребенку Магиры ТАТЫГУЛОВОЙ полгода, а старшему 10 лет. Несмотря на свою болезнь, Нурболат ходит в садик. Родители надеются, что когда-нибудь их сын вновь станет здоровым ребенком, и болезнь, с которой они борятся уже год, пройдет.