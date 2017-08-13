Иллюстративное фото с сайта oteltaganrog.ru Как рассказал руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области Бакытжан Кайрлаев, двое человек утонули в июне, в июле утонули семь и август также начался с трагедий на воде- утонули три человека. Из двух зарегистрированных в июне случаев, один произошел в районе Форт-Шевченко. Тогда во время вечернего купания утонул 13-летний подросток. Вторая трагедия произошла в Баутино. 28-летний мужчина в нетрезвом состоянии решил искупаться, но так и не смог выбраться на берег. Июль для спасателей выдался не легким. Сразу два несчастных случая произошли в один день. 17 июля шестнадцатилетний подросток погиб, отдыхая с родственниками на побережье, в 43-х километрах от Актау. В этот же вечер в районе водосбросного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром» утонул молодой человек, 1995 года рождения. 24 июля 29-летний мужчина утонул во время купания в запрещенном месте на побережье в 43-х километрах от Актау. Еще одна трагедия произошла 27 июля, поздно ночью в шести километрах от поселка Курык, спасатели обнаружили труп 38-летнего жителя Жанаозена. - Люди знают, где опасно, но все равно едут туда купаться. Силами оперативно-спасательного отряда был обнаружен и извлечен из воды труп мужчины, который утонул во время купания в запрещенном месте, - говорит Бакытжан Кайрлаев. 30 июля утонули три человека. На «Солдатском» пляже около 22 часов отдыхающие до приезда спасателей из воды вытащили тела двух человек - 17-летней девушки и 20-летнего парня. Как выяснилось позже, молодые люди приехали на море купаться из поселка Кызыл-Тобе. По факту гибели людей начато досудебное расследование. Полицейские выясняют обстоятельства смерти. В этот же вечер спасатели обнаружили труп мужчины на побережье в 4 А микрорайоне. Происшествие, как рассказал Бакытжан Кайрлаев, случилось около 21 часа, мужчина полез купаться в запрещенном месте. С начала августа в Мангистау утонули три человека. Одно из ЧП произошло 6 августа в 16:00 в 15 микрорайоне. Там утонул 40-летний мужчина. 10 августа во время сильного ветра и шторма море унесло жизни двоих людей. Происшествие случилось примерно в 11:30 на побережье 4А микрорайона. Как рассказали в оперативно-спасательном отряде, трое отдыхающих - девушка и двое парней сидели на берегу моря на камнях. Из-за шторма их накрыло волной и смыло в море. Они не смогли самостоятельно выбраться на берег. Девушку спасли сотрудники местной полиции, которые с помощью ремней от формы помогли ей выбраться на берег. Двоих молодых людей спасти не удалось. - В наиболее опасных местах, где запрещено купаться, выставлены посты. Но все равно народ не слушается, купается. Всех трагедий можно было избежать, если бы люди более ответственно относились к собственной жизни и не рисковали ею, купаясь в запрещенных местах,- сказал Бакытжан Кайрлаев. С начала купального сезона сотрудники ДЧС Мангистау спасли 21 человека.