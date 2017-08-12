Напомним, одним из основополагающих принципов реализации проекта является проведение широкомасштабного комплексного изучения, сбора материалов, систематизация по всем сакральным объектам Казахстана. В состав рабочей группы вошли краеведы, историки, ученые, а также руководители областного музея, архива, библиотеки и инспекции по охране историко-культурного наследия. В ходе заседания были утверждены 13 историко-культурных объектов региона, которые вошли в предварительный список проекта «Сакральная география Казахстана». Из 13 объектов 3 относятся к археологическим и архитектурным памятникам, 9 это культовые объекты и один связанный с историческими личностями и политическими событиями. Стоит отметить, что 4 объекта уже входят в общенациональный список святых мест Казахстана, это городище Сарайшык, некрополь Акмечеть, мавзолеи Ушкан ата и Махамбета Утемисова. Некрополь Акмечеть. XVIII-XX в.в. Расположен в 28 км к северо-востоку от села Аккиизтогай, одноименного сельского округа в Жылыойском районе Атырауской области. Это место где родился и вырос просветитель, архитектор, священнослужитель Бекет Мырзагулулы (1750-1813гг.). Он снискал особенное отношение народа к своей личности. В 1771-1774 годах Бекет построил подземную мечеть, широко занимался просветительской, духовной и целительской деятельностью, обучал детей. Здесь похоронены отец святого Мырзагул, мать Жания и брат. Городище Сарайшык XIII-XVI в.в. Город Сарайшык был одним из больших и процветающих городов средневековья. Располагался на территории современного села Сарайчик Махамбетского района Атырауской области. Здесь располагалась ставка ханов Ногайской Орды, затем — первых казахских ханов. Считается, что в Сарай-Джуке были похоронены семь ханов: золотоордынские — Сартак, Берке, Токтакия, Джанибек (по другим сведениям и Менгу Тимур), казахский — Касым, ногайские ханы Измаил и Ураз. Некрополь Ушкан ата Расположен в 50 км к юго-востоку от города Кульсары Жылыойского района Атырауской области. Название некрополя исходит от похороненного здесь святого Ушкан ата. Согласно легенде, ученый и ясновидящий Ушкан ата погиб во время похода на обидчиков, которые убили его родственников. Есть и другие версии, связанные с источниками, которых насчитывалось три, или кровавыми событиями между калмыками-торгутами и казахами в XVIII веке. Некрополь состоит из более 200 могил. Мавзолей Махамбета Утемисова (1803-1846гг.) Расположен в 50 км к северо-востоку села Жарсуат, одноименного сельского округа, Индерского района Атырауской области. Поэт, герой, батыр. Выдающаяся личность Махамбет Утемисов лидер национально-освободительного движения казахов, как никто другой мог вдохновить воинов своими стихами. Мавзолей был построен и включен в список охраняемых памятников республиканской степени.Камилла МАЛИК