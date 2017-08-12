Состоялось первое заседание рабочей группы по реализации национального проекта «Сакральная география Казахстана», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.
Напомним, одним из основополагающих принципов реализации проекта является проведение широкомасштабного комплексного изучения, сбора материалов, систематизация по всем сакральным объектам Казахстана.
В состав рабочей группы вошли краеведы, историки, ученые, а также руководители областного музея, архива, библиотеки и инспекции по охране историко-культурного наследия. В ходе заседания были утверждены 13 историко-культурных объектов региона, которые вошли в предварительный список проекта «Сакральная география Казахстана». Из 13 объектов 3 относятся к археологическим и архитектурным памятникам, 9 это культовые объекты и один связанный с историческими личностями и политическими событиями.
Стоит отметить, что 4 объекта уже входят в общенациональный список святых мест Казахстана, это городище Сарайшык, некрополь Акмечеть, мавзолеи Ушкан ата и Махамбета Утемисова.
Некрополь Акмечеть. XVIII-XX в.в.
Расположен в 28 км к северо-востоку от села Аккиизтогай, одноименного сельского округа в Жылыойском районе Атырауской области. Это место где родился и вырос просветитель, архитектор, священнослужитель Бекет Мырзагулулы (1750-1813гг.). Он снискал особенное отношение народа к своей личности. В 1771-1774 годах Бекет построил подземную мечеть, широко занимался просветительской, духовной и целительской деятельностью, обучал детей. Здесь похоронены отец святого Мырзагул, мать Жания и брат.
Городище Сарайшык XIII-XVI в.в.
Город Сарайшык был одним из больших и процветающих городов средневековья. Располагался на территории современного села Сарайчик Махамбетского района Атырауской области. Здесь располагалась ставка ханов Ногайской Орды, затем — первых казахских ханов. Считается, что в Сарай-Джуке были похоронены семь ханов: золотоордынские — Сартак, Берке, Токтакия, Джанибек (по другим сведениям и Менгу Тимур), казахский — Касым, ногайские ханы Измаил и Ураз.
Некрополь Ушкан ата
Расположен в 50 км к юго-востоку от города Кульсары Жылыойского района Атырауской области. Название некрополя исходит от похороненного здесь святого Ушкан ата. Согласно легенде, ученый и ясновидящий Ушкан ата погиб во время похода на обидчиков, которые убили его родственников. Есть и другие версии, связанные с источниками, которых насчитывалось три, или кровавыми событиями между калмыками-торгутами и казахами в XVIII веке. Некрополь состоит из более 200 могил.
Мавзолей Махамбета Утемисова (1803-1846гг.)
Расположен в 50 км к северо-востоку села Жарсуат, одноименного сельского округа, Индерского района Атырауской области. Поэт, герой, батыр. Выдающаяся личность Махамбет Утемисов лидер национально-освободительного движения казахов, как никто другой мог вдохновить воинов своими стихами. Мавзолей был построен и включен в список охраняемых памятников республиканской степени.
