Авария произошла ночью 12 августа, примерно в 01:25. Очевидцы рассказали, что водитель автомашины KIA Cerato не заметив движущийся тепловоз решил проехать через железную дорогу. В результате произошло столкновение тепловоза и легковушки. В пресс-службе ДВД Мангистауской области сообщили, в результате столкновения никто не пострадал. В отношении водителя KIA Cerato возбуждено административное дело по ст. 610 КоАП РК.