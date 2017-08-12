На железнодорожном переезде в районе Морпорта Актау произошла авария с участием автомашины KIA Cerato и тепловоза. К счастью, никто не пострадал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 375f1864-5b39-445e-ab38-b1aefb1eccdd Авария произошла ночью 12 августа, примерно в 01:25. Очевидцы рассказали, что водитель автомашины KIA Cerato не заметив движущийся тепловоз решил проехать через железную дорогу. В результате произошло столкновение тепловоза и легковушки. В пресс-службе ДВД Мангистауской области сообщили, в результате столкновения никто не пострадал. В отношении водителя KIA Cerato возбуждено административное дело по ст. 610 КоАП РК. Регина ЯСНАЯ Фото предоставлено очевидцами