Житель села Новая жизнь Байжан ИСЕЕВ представил проект для получения поддержки в рамках программы «Бастау Бизнес» по открытию убойного цеха. Эта идея пришла в голову будущему предпринимателю, когда он ознакомился с изменениями в законе «О ветеринарии», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Предприниматели Теректинского района тоже оценили преимущества проекта «Бастау Бизнес». В рамках реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства по району был обучен 101 человек. Население очень активно. В частности, есть проекты по открытию швейного ателье, пекарни, детского кафе, тойханы, по организации пассажиро- и грузоперевозок. Но, в основном, они представлены в сфере животноводства, поскольку программа реализуется в сельской местности.
– Среди наиболее интересных проектов, получивших финансирование и в которых имеется потребность и целесообразность, хочется выделить открытие убойного цеха в селе Новая жизнь (Чаганский сельский округ), – отметила бизнес-тренер Зухра Идгеева. – Байжан Исеев обратился за финансированием в фонд финансовой поддержки сельского хозяйства с суммой в 20 миллионов тенге. На сегодняшний день проект находится на рассмотрении головного офиса, так как сумма превышает лимит филиала. Данная идея пришла к участнику, в связи с изменениями в Законе «О ветеринарии», согласно которым подворный убой запрещается, то есть лицам, имеющим личное подсобное хозяйство, чтобы произвести забой скота и получить все необходимые документы от ветеринарной службы, необходимо это делать в специализированном месте, таком как убойный пункт. В планируемом убойном пункте помимо услуг забоя скота будет производиться закуп мяса. Это очень удобно для тех, кто не имеет личного автомобиля для транспортировки мяса на рынки для реализации. В дальнейшем инициатор проекта при убойном пункте планирует открыть цех по производству мясных изделий и полуфабрикатов, таких как колбасные изделия, мясо, фасованное в вакуумные упаковки и нарезное, фарш и другое.
Обучение на проекте проходят целыми семьями и рассчитан он на все возрастные группы – самому молодому слушателю 19 лет, самому старшему – 62 года. Они изучают маркетинг, психологию бизнес-мышления, выбор бизнес-идеи, как сдавать налоговые декларации.
– В целом, мы ожидаем с каждого потока по 17-18 финансируемых проектов. На данный момент сумма освоенных средств составляет порядка 60 млн. тенге. Финансирование проходит через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, кредитное товарищество «Батыс Шаруа» и через микрокредитную организацию «Батыс финансы». 3налажены тесные контакты, – отметил бизнес-тренер.
Во время обучения консультанты помогают участникам собрать пакет документов, а после обучения вручают им сертификат с полным пакетом документов. В дальнейшем сопровождением проекта занимается Палата предпринимателей, в каждом райцентре есть ее представители.
