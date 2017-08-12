Горячая вода появилась в домах уральцев утром 12 августа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". zhte По словам гендиректора АО "Жайыктеплоэнерго" Мурата БАЙМЕНОВА, сегодня, 12 августа, они возобновили подачу горячей воды в дома уральцев. -Не без помощи властей нам удалось договориться с АО "КазТрансГаз Аймак" о подаче газа. Газ на предприятие нам подали вчера вечером, а уже сегодня утром мы подали горячую воду, - рассказал Мурат БАЙМЕНОВ. Между тем, долг предприятия за газ составляет порядка 150 млн тенге, тогда как население задолжало за горячую воду и тепло АО "Жайыктеплоэнерго" 495 млн тенге. Напомним, это уже третье отключение горячей воды в Уральске за это лето. Тепловики настроены решительно и решили выставлять на продажу имущество злостных неплательщиков, чтобы закрыть свой долг за газ.