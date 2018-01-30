4 человека пострадали в аварии в центре Уральска (видео)

ДТП произошло 30 января около 5.00 в районе завода "Зенит", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На место аварии выезжали две кареты скорой помощи, которые забрали пострадавших в больницу. Автомобиль "Лада" был эвакуирован на штрафстоянку. В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что всего с места аварии в городскую многопрофильную больницу были госпитализированы четверо мужчин. - Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. Все они поступили с многочисленными переломами и ушибами, - пояснила заместитель руководителя облздрава Гульнара АБДРАХМАНОВА. В полиции сообщили, чт