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Происшествия Социум

4 человека пострадали в ДТП с автобусами в центре Уральска

Всех их госпитализировали в больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, 2 марта в ДТП на остановке "Саяхат" пострадали трое взрослых и один подросток 2000 года рождения. - Троих пострадавших с места аварии госпитализировали в областную клиническую больницу, а подростка в областную детскую многопрофильную больницу. Состояние пострадавших не тяжелое, - пояснили в облздраве. Напомним, ДТП с двумя автобусами и легковушкой произошло 2 марта около 19.00. Автомобиль "Киа" лоб в лоб врезался в автобус №43.
gorod
4 человека пострадали в ДТП с автобусами в центре Уральска
Всех их госпитализировали в больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, 2 марта в ДТП на остановке "Саяхат" пострадали трое взрослых и один подросток 2000 года рождения. - Троих пострадавших с места аварии госпитализировали в областную клиническую больницу, а подростка в областную детскую многопрофильную больницу. Состояние пострадавших не тяжелое, - пояснили в облздраве. Напомним, ДТП с двумя автобусами и легковушкой произошло 2 марта около 19.00. Автомобиль "Киа" лоб в лоб врезался в автобус №43.
ДТП авария автобус Остановка

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