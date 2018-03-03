4 человека пострадали в ДТП с автобусами в центре Уральска

Всех их госпитализировали в больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, 2 марта в ДТП на остановке "Саяхат" пострадали трое взрослых и один подросток 2000 года рождения. - Троих пострадавших с места аварии госпитализировали в областную клиническую больницу, а подростка в областную детскую многопрофильную больницу. Состояние пострадавших не тяжелое, - пояснили в облздраве. Напомним, ДТП с двумя автобусами и легковушкой произошло 2 марта около 19.00. Автомобиль "Киа" лоб в лоб врезался в автобус №43.