4-летний ребенок получил два перелома руки в детском саду Уральска

Бабушка Тимура САГИТОВА Фарида рассказала, что все произошло 24 июня в детском садике "Сауле". - Мы пошли забирать Тимура из детского садика в 16.50. Он сидел вместе с другими детьми и смотрел телевизор, а когда увидел нас, начал плакать, - рассказала бабушка. - Руку он прижимал к себе. Я спросила у него, что случилось, воспитатель ответила: "Он упал". Я спросила, вызвали ли они скорую, а она ответила, что нет. По словам Фариды, воспитатель сказала, что сейчас со школы №16 (СОШ №16 и детсад "Сауле" находятся рядом - прим. автора) подойдет медсестра и посмотрит мальчика. Также, когда именно все