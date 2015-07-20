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Социум

4-летний ребенок получил два перелома руки в детском саду Уральска

Бабушка Тимура САГИТОВА Фарида рассказала, что все произошло 24 июня в детском садике "Сауле". - Мы пошли забирать Тимура из детского садика в 16.50. Он сидел вместе с другими детьми и смотрел телевизор, а когда увидел нас, начал плакать, - рассказала бабушка. - Руку он прижимал к себе. Я спросила у него, что случилось, воспитатель ответила: "Он упал". Я спросила, вызвали ли они скорую, а она ответила, что нет. По словам Фариды, воспитатель сказала, что сейчас со школы №16 (СОШ №16 и детсад "Сауле" находятся рядом - прим. автора) подойдет медсестра и посмотрит мальчика. Также, когда именно все
gorod
4-летний ребенок получил два перелома руки в детском саду Уральска
Бабушка Тимура САГИТОВА Фарида рассказала, что все произошло 24 июня в детском садике "Сауле".
malchik_mg
malchik_mg
 - Мы пошли забирать Тимура из детского садика в 16.50. Он сидел вместе с другими детьми и смотрел телевизор, а когда увидел нас, начал плакать, - рассказала бабушка. - Руку он прижимал к себе. Я спросила у него, что случилось, воспитатель ответила: "Он упал". Я спросила, вызвали ли они скорую, а она ответила, что нет. По словам Фариды, воспитатель сказала, что сейчас со школы №16 (СОШ №16 и детсад "Сауле" находятся рядом - прим. автора) подойдет медсестра и посмотрит мальчика. Также, когда именно все произошло воспитатель бабушке внятно не ответила. - Обычно, когда с ребенком что-то случается (в детском саду - прим. автора) обязательно оповещают родителей и вызывают "скорую", - возмущенно говорит бабушка мальчика. - Я настояла на том, чтобы вызвали скорую помощь прямо в садик. Я, конечно, надеялась на лучшее. Врачи скорой помощи по приезду сделали обезболивающий укол, так положено. Тимура забрали в Областную детскую больницу в Зачаганске. Уже там мальчику диагностировали закрытый перелом руки в двух местах. На вопрос женщины, что случилось с ребенком, воспитатель сказала, что мальчик сломал руку вот тут, указывая на ровный пол. Хотя врач в детской больнице сказал, что такой перелом можно получить, когда либо кто-то упал на него, либо ребенок о что-то стукнулся. - Его воспитатель Мира несколько раз звонила нам домой и узнавала, как дела у мальчика, - продолжает Фарида. - Она и в больницу к нему приходила. Я на нее не обижаюсь, она молодая еще, но там была методист, которая в это время замещала заведующую. Она не первый год там работает, почему они не вызвали скорую помощь. 8 июля на работу вышла заведующая с отпуска, и мы обратились к ней, поговорили с ней. Она пообещала позвонить нам, но так и не позвонила. Как рассказала Фарида, это не первый такой случай. Примерно месяц назад ребенка забрали с садика с красным ухом. Дом он рассказал, что это воспитатель Айтжамал Мерекекызы его за ухо так дергала. Нужно отметить, что во время инцидента с переломом руки в группе воспитателя заменяла ее коллега. - Почему не вызвали скорую помощь сразу ребенку? Почему вовремя не оповестили родителей. Я считаю, что время какое-то прошло, потому что у внука был отек руки, - возмущается бабушка. Во время беседы с бабушкой к ним домой незнакомая девушка принесла письмо от заведующей детского сада "Сауле", где говорится, что скорая помощь был вызвана незамедлительно и родители были оповещены вовремя. Между тем, директор детского сада Бахыт МУХТАРОВА объяснила, что в момент случившегося она находилась в трудовом отпуске. - Когда я вышла, мне сразу же рассказали о случившемся и объяснили, что инцидент исчерпан, - пояснила директор детсада. - Что они переговорили с бабушкой и родители мальчика претензий не имеют к детскому саду. Я сказала, чтобы сходили к ребенку в больницу, принесли извинения, и узнали, как мальчик себя чувствует. Воспитатель мне потом сказала, что она ходила в больницу к мальчику. И все нормально, родители никаких претензий не имеют. По поводу того, что воспитательница дергала мальчика за ухо, я этой воспитательнице сделала дисциплинарное взыскание, хотя она и говорила, что этого не делала. У нас 250 детей и за каждого я переживаю. К тому же мне мой заместитель объяснила, что когда это произошло, скорую помощь вызвали вовремя. По поводу медсестры директор детсада сказала, что в момент произошедшего медсестра детского сада была в отпуске, поэтому они вызвали медсестру из соседней школы. Бахыт МУХТАРОВА также добавила, что если у семьи ребенка есть к ним претензии в плане расходов на лекарства, то они готовы помочь.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА
 Фото Медета МЕДРЕСОВА
детский сад ребенок

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