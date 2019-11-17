4-летний ребенок пострадал в аварии на трассе в ЗКО

ДТП произошло 17 ноября в 7.30 на автодороге Чапаево-Жангала в районе посёлка Кызылоба, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, на трассе опрокинулась автомашина марки "Тойота Лэнд Крузер", в которой находились три человека. - На месте аварии работали сотрудники медико- спасательного пункта. Из искореженного авто спасатели вытащили 37-летнюю женщину и 4-летнего ребенка,-сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в аварии пострадали два человека. - У 4-летнего мальчика врачи диагностировали ушиб головного