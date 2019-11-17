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Происшествия Социум

4-летний ребенок пострадал в аварии на трассе в ЗКО

ДТП произошло 17 ноября в 7.30 на автодороге Чапаево-Жангала в районе посёлка Кызылоба, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, на трассе опрокинулась автомашина марки "Тойота Лэнд Крузер", в которой находились три человека. - На месте аварии работали сотрудники медико- спасательного пункта. Из искореженного авто спасатели вытащили 37-летнюю женщину и 4-летнего ребенка,-сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в аварии пострадали два человека. - У 4-летнего мальчика врачи диагностировали ушиб головного
Арайлым Усербаева
4-летний ребенок пострадал в аварии на трассе в ЗКО
ДТП произошло 17 ноября в 7.30 на автодороге Чапаево-Жангала в районе посёлка Кызылоба, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, на трассе опрокинулась автомашина марки "Тойота Лэнд Крузер", в которой находились три человека. - На месте аварии работали сотрудники медико- спасательного пункта. Из искореженного авто спасатели вытащили 37-летнюю женщину и 4-летнего ребенка,-сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в аварии пострадали два человека. - У 4-летнего мальчика врачи диагностировали ушиб головного мозга и черепно- мозговую травму, 37-летняя женщина получила закрытый перелом малоберцовой кости. Оба доставлены в Акжайыкскую районную больницу. Еще один 37-летний мужчина от госпитализации отказался, хотя врачи выставили ему предварительный диагноз - ушиб грудной клетки, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.
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