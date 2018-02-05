4 машины сгорели за день в Атырауской области (видео)

Возгорание автомобилей произошло в двух районах и областном центре, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Так, 2 февраля в 6.13 в Курмангазинском районе в ауле Киши Крест по ул. Жалжанова во дворе дома сгорела машина марки «Приора универсал». Общая площадь пожара составила 50 кв. м. Возгорание было ликвидировано в 07.25. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В этот же день в 09.44 в Исатайском районе, в селе Жанбай, по ул.Момышулы произошло возгорание гаража и сарая. В результате пожара сгорели машины марки «Toyota Hiluxe» и «Уаз Хантер». Пожар локализован в 10.33 и л