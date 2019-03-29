Увы, не только. Тромбоз – универсальный воспалительный процесс, который может возникнуть в любых сосудах. Если это вены, то не только в нижних, но и в верхних конечностях, а также вены сетчатки глаз, вены головного мозга. При тромбозе вен нарушается отток крови от органа или конечности – наблюдается краснота, отек и распирающая боль. Если тромбозом поражены артерии – наоборот, нарушается приток и пораженный орган испытывает кислородное голодание. При таком тромбозе боль жгучая, стреляющая, очень сильная, а пораженная конечность бледная и холодная.Это не правильное суждение. Образование тромба в капиллярах тоже опасно. Например, возникшее в сосуде плаценты, является одной из главных причиной невынашивания беременности, отслойки плаценты и других осложнений. При этом УЗИ плаценты никаких тромбов не выявляет, и подтвердить их наличие возможно только после родов или прерывания беременности.Не совсем так. Около 30% не диагностируется при проведении УЗИ. Во время болезни, особенно тяжелой, длительной, процессы тромбообразования усиливаются, а постельный режим и обездвиживание даже одной травмированной конечности становятся пусковым механизмом для развития тромбоза. Поэтому среди лежачих больных случаев тромбоза больше, чем в обычной жизни. При высоком риске тромбоза назначают разжижающие кровь препараты.К сожалению, не только они. Провоцирующие факты: обширная травма или операция, серьезная болезнь с постельным режимом, наличие онкологического заболевания – больные раком чаще умирают именно от тромбоза. Артериальные тромбозы – инсульт или инфаркт, имеют спектр фактов риска: ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение.Как позаботиться о своем здоровье читайте на страницах нашего сайта.