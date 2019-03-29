Расположенная в центре Азии, республика Бурятия притягивает поклонников этнографического туризма. Горные склоны, озеро Байкал, многочисленные заповедники делают это место идеальным и для отдыха и для лечения.Санатории «Аршан», «Байкальский бор», «Горячинск», «Хакусы». В здравницах используют радоновые, минеральные, хвойные, жемчужные ванны. Различные грязи и термальные воды.Самолетом или поездом до Улан –Удэ. Далее на автобусе.Байкалький, Баргузинский, Джергинский, Забайкальский заповедники. Буддийские горные монастыри, резиденцию Пандито хамбо - ламы. Водопады на реке Кынгарга. Чайная церемония в Бурятии – это настоящее искусство.Природа Дагестана считается одной из самых красивых в мире. Уникальное сочетание трех климатических зон дарит разнообразие животного и растительного мира. Целебный, горный воздух, альпийские луга, термальные источники придадут сил и поправят здоровье. Несмотря на многовековую историю войн сегодня в здесь спокойно. Всех ждет радужный прием и кавказское гостеприимство.Санатории «Каякент», «Лезет» на берегу Каспийского моря, здравницы «Кпул – Ятар», «Талги».Самолетом или поездом до Махачкалы. Далее на автобусе или такси.Древние города Дербент, Махачкалу, морской город Каспийск, крепость Нарын – Кала на берегу Каспия. Дагестанский заповедник. Озеро Кезенойам. «Ворота чудес» в Карадахской теснине. Аул – призрак Гамсутль и рядом с ним родник, о целебной силе которого ходят легенды.Удмуртия расположена среди живописных полей Поволжья. Вода в местных родниках кристально чистая и полезная. Лето продолжительное и жаркое. Природные богатства охраняются в национальных парках.Санатории «Варзи-Ятчи», «Металлург», «Ува», «Чепца». Лечат торфяноиловыми грязями и несколькими видами минеральных вод.Самолетом или поездом до Ижевска. Далее автобусом или на электричке.Национальные заповедники Нечкинский, Шаркан, Усть – Бельск, Андреевский сосновый бор. Музей заповедник «Лудорвай» в одноименной деревне. Чегендинские пещеры. Достопримечательности Ижевска – музей Калашникова, Ижевский зоопарк, деревню Бураново, где познакомитесь с поющими бабушками.До 16 в. Входила в состав Казанского ханства, сейчас один из самых живописных уголков России. Уникальный регион сохранил своеобразную флору и фауну. А волжские берега богаты здравницами. Так что отдых будет приятным и целительным.Санатории «Волга», Сергиевские минеральные воды», «Березка», «Прилесье», «Юность». Практикуют климатолечение, минеральные воды, целебные грязи, светолечение, электролечение.Самолетом, поездом или автобусов до Самары или Тольятти. Далее автобусом или на электричке.Многочисленные музеи и памятники Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани. Знаменитый музей ПАО «АвтоВаз» Природные заповедники Самарская Лука и Жигулевские горы. Свято – Богородский Казанский монастырь в Винновке. Богатырскую слободу. «Замок Гарибальди» в Тольятти – шедевр зодчества.Может похвастаться широкими речными долинами и великолепными уральскими склонами. Чистый воздух, густые леса, горные озера, целительные источники – это отличное место для отдыха и поправки здоровья.Санатории «Усть – Качка», «Ключи», «Демидково», «Камские зори». В оздоровительный курс входят водолечение минеральными водами, грязелечение, фитотерапия.Самолетом или поездом до Перми или Нижнего Тагила. Далее автобусом или поездом.Многогранную Пермь, Нижний Тагил, купеческий Кунгур с Ледяной пещерой. Каменный город «Чертово городище» со скалами – останцами. Усьвинские столбы, белогорский монастырь среди тайги. Заповедник Басеги. Камское водохранилище.