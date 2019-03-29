Проблема с кожей – распространенный недуг. И курортное лечение поможет не только оздоровиться, но и посетить достопримечательности и отдохнуть.
Самые известные здравницы России с таким профилем расположены в Крыму, в Минеральных водах и на Урале.
Бурятия
Расположенная в центре Азии, республика Бурятия притягивает поклонников этнографического туризма. Горные склоны, озеро Байкал, многочисленные заповедники делают это место идеальным и для отдыха и для лечения.
Где лечиться:
Санатории «Аршан», «Байкальский бор», «Горячинск», «Хакусы». В здравницах используют радоновые, минеральные, хвойные, жемчужные ванны. Различные грязи и термальные воды.
Как добраться:
Самолетом или поездом до Улан –Удэ. Далее на автобусе.
Стоимость: проживания: от 2000 рублей за сутки с человека с питанием, проживанием и лечением.
Что посмотреть:
Байкалький, Баргузинский, Джергинский, Забайкальский заповедники. Буддийские горные монастыри, резиденцию Пандито хамбо - ламы. Водопады на реке Кынгарга.
Чайная церемония в Бурятии – это настоящее искусство.
Дагестан
Природа Дагестана считается одной из самых красивых в мире. Уникальное сочетание трех климатических зон дарит разнообразие животного и растительного мира. Целебный, горный воздух, альпийские луга, термальные источники придадут сил и поправят здоровье.
Несмотря на многовековую историю войн сегодня в здесь спокойно. Всех ждет радужный прием и кавказское гостеприимство.
Где лечиться:
Санатории «Каякент», «Лезет» на берегу Каспийского моря, здравницы «Кпул – Ятар», «Талги».
Как добраться:
Самолетом или поездом до Махачкалы. Далее на автобусе или такси.
Стоимость: от 1400 рублей за сутки с человека, с питанием. Проживанием и лечением.
Что посмотреть:
Древние города Дербент, Махачкалу, морской город Каспийск, крепость Нарын – Кала на берегу Каспия. Дагестанский заповедник. Озеро Кезенойам. «Ворота чудес» в Карадахской теснине. Аул – призрак Гамсутль и рядом с ним родник, о целебной силе которого ходят легенды.
Удмуртия
Удмуртия расположена среди живописных полей Поволжья. Вода в местных родниках кристально чистая и полезная. Лето продолжительное и жаркое. Природные богатства охраняются в национальных парках.
Где лечиться:
Санатории «Варзи-Ятчи», «Металлург», «Ува», «Чепца». Лечат торфяноиловыми грязями и несколькими видами минеральных вод.
Как добраться:
Самолетом или поездом до Ижевска. Далее автобусом или на электричке.
Стоимость: от 2500 рублей сутки с человека с питанием, проживанием и лечением.
Что посмотреть:
Национальные заповедники Нечкинский, Шаркан, Усть – Бельск, Андреевский сосновый бор. Музей заповедник «Лудорвай» в одноименной деревне. Чегендинские пещеры. Достопримечательности Ижевска – музей Калашникова, Ижевский зоопарк, деревню Бураново, где познакомитесь с поющими бабушками.
Самарская область
До 16 в. Входила в состав Казанского ханства, сейчас один из самых живописных уголков России. Уникальный регион сохранил своеобразную флору и фауну. А волжские берега богаты здравницами. Так что отдых будет приятным и целительным.
Где лечиться:
Санатории «Волга», Сергиевские минеральные воды», «Березка», «Прилесье», «Юность». Практикуют климатолечение, минеральные воды, целебные грязи, светолечение, электролечение.
Как добраться:
Самолетом, поездом или автобусов до Самары или Тольятти. Далее автобусом или на электричке.
Стоимость: от 1800 рублей сутки на человека, с питанием, лечением и проживанием.
Что посмотреть:
Многочисленные музеи и памятники Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани. Знаменитый музей ПАО «АвтоВаз» Природные заповедники Самарская Лука и Жигулевские горы. Свято – Богородский Казанский монастырь в Винновке. Богатырскую слободу. «Замок Гарибальди» в Тольятти – шедевр зодчества.
Пермский край
Может похвастаться широкими речными долинами и великолепными уральскими склонами. Чистый воздух, густые леса, горные озера, целительные источники – это отличное место для отдыха и поправки здоровья.
Где лечиться:
Санатории «Усть – Качка», «Ключи», «Демидково», «Камские зори». В оздоровительный курс входят водолечение минеральными водами, грязелечение, фитотерапия.
Как добраться:
Самолетом или поездом до Перми или Нижнего Тагила. Далее автобусом или поездом.
Стоимость: от 1800 рублей сутки на человека, с питанием, лечением и проживанием.
Что посмотреть:
Многогранную Пермь, Нижний Тагил, купеческий Кунгур с Ледяной пещерой. Каменный город «Чертово городище» со скалами – останцами. Усьвинские столбы, белогорский монастырь среди тайги. Заповедник Басеги. Камское водохранилище.