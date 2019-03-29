Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, сегодня, 29 марта, в 16.30 в пассажирском терминале международного аэропорта г.Атырау дежурный сотрудник полиции произвел случайный выстрел из табельного оружия. - 29 марта в комнате личного досмотра международного аэропорта г. Атырау сотрудник патрульно-постовой службы Линейного отдела полиции в аэропорту из-за неосторожного обращения с оружием допустил непроизвольный выстрел. Происшествие произошло в 17.40 при проверке полицейским служебного оружия службы инкассации одного из банков, - рассказали в пресс-службе департамент полиции на транспорте. Пуля задела 37-летнюю женщину, которая в зале ожидала родных, прибывающих самолетом из Астаны. Пострадавшая с огнестрельным ранением была доставлена в Атыраускую областную больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. - По данному факту проводится расследование - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.