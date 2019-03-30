Многие из нас почти каждый день употребляют в пищу яйца. Только зря выкидываем скорлупу. Оказывается, она приносит большую пользу. Яичную скорлупу можно принимать внутрь. Чтобы волосы и ногти были здоровы – 1/3 ч.л. скорлупы принимать с 2 капсулами рыбьего жира пару раз в неделю. Чтобы очистить посуду от накипи достаточно насыпать порошок из скорлупы в чайник или термос, залить наполовину водой и оставить на ночь. Утром налета не будет. Если добавите в турку или поверх кофе в фильтр кофеварки немного измельченной яичной скорлупы, вкус напитка станет ярче, и он не будет горьким, потому что кальций нейтрализует кислоту. А еще благодаря скорлупе гуща опустится на дно турки, и не будет мешать при питье. На яичной скорлупе настаивают воду для полива комнатных растений – залить скорлупу или порошок из нее водой и оставить на пару дней. Вещества, содержащиеся в скорлупе, хорошо влияют на рост растений. Как приготовить порошок из скорлупы: хорошо промыть, убрать все пленки внутри и опустить скорлупу на 5 минут в кипяток. Просушить на салфетке часа 3 и растереть в ступке. Как правильно приготовить  яйца на завтрак узнаете в маленьких хитростях их приготовления