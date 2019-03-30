Прием граждан проходил в здании городского центра занятости по ул. Курмангазы. Горожане могли получить ответы на свои вопросы у акима ЗКО Алтая Кульгинова, акима города Мурата Мукаева, а также начальников всех отделов города. В основном людей волновали вопросы благоустройства города, жилищные проблемы, а также трудоустройство. Нужно отметить, что порядка 200 человек, пришедших на прием, были из многодетных семей. В основном их интересовали вопросы начисления адресной социальной помощи, а также получение жилья. Порядка сотни человек получили консультацию у акима ЗКО. На все вопросы они получили ответы. К слову, в районах области также проходил «Открытый акимат».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.