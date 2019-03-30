Скриншот с видео В минувший четверг, 28 марта, в соцсетях был растиражирован видеоролик о массовой гибели рыбы в Кызылкогинском районе Атырауской области. В районе «Көкмешіт», реки Уил, было обнаружено большое количество туш мелких рыб породы карась. В настоящее время ведутся работы по сбору погибшей рыбы. Объем массовой гибели рыб станет известен после всех работ по сбору мертвых туш, сообщает региональная служба коммуникаций. - Рыба собралась в двух местах, ее принесло ветром с волной. Мы немедленно начали сбор туш. После сбора, вся мертвая рыба пойдет на утилизацию. Будет известно число погибшей рыбы, некоторое количество будет отправлено на лабораторные исследования в Атырау, - сказал главный специалист отдела государственно-правовой, мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций аппарата акима Кызылкогинского района Казыбеков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.