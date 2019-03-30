Корь – острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями как кашель, насморк, боли в горле и высыпаниями. Симптомы кори: Первые признаки: общее недомогание, повышение температуры тела, головные боли, насморк, боль в горле, светобоязнь, покраснение глаз, слезоточивость (конъюнктивит), кашель; Основные признаки: сыпь по всему телу, распространяющаяся начиная с головы, после опускающаяся до нижней части тела и ног; белые (как скопление манной крупы) и красные пятна в ротоглотке. Корь опасна такими осложнениями как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти. Эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте охраны общественного здоровья по ЗКО сообщили, что по состоянию на 29 марта в области зарегистрировано 27 случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет – 6 случаев. - Регистрация случаев заболевания корью отмечается на пяти административных территориях. Один случай в Бокейординском районе, два случая в Байтерек, 6 человек заболели в Бурлинским и 4 в Сырымском районах. Еще 14 случаев зарегистрировано в Уральске. Среди контактных лиц привито 47 человек против кори. Это люди до 30 лет с неизвестным прививочным статусом и ранее не привитые, - сообщили в департаменте, отметив, что принимаются все меры по профилактике кори, проводится ежедневный мониторинг заболеваемости. - В Казахстане вакцинация против кори проводится дважды: первая в возрасте 1 год и вторая в возрасте 6 лет. Для вакцинации используется безопасная и эффективная вакцина против кори в комбинации с компонентом против краснухи и паротита). В области имеется достаточный объем ККП. С 1 апреля 2019 года планируется проведение вакцинации детям в возрасте 9-10 месяцев, медицинским работникам до 40 лет и контактным лицам с неизвестным прививочным статусом, ранее не привитых и не переболевших корью, привитых 5 и более лет назад одной прививкой против кори.