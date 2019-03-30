Чтобы завтрак получился вкусный и красивый узнайте тонкости его приготовления.  Чтобы разбить яйцо и не повредить желток - скорлупу раскалывайте не о край сковороды, а ножом. Перед взбиванием яиц, каждый желток проткните вилкой. Процесс пойдет быстрее, и взбитая масса получится пышнее. Омлет выйдет пышнее, если на 3-4 яйца добавить 2 ст.л. холодной воды и хорошенько перемешать. При варке яиц, если огонь сильный, белок будет твердым, а желток – мягким. Если огонь маленький, желток получится твердым, а белок рыхлым. При умеренном огне – все будет одинаковой плотности. После приготовления завтрака не выбрасывайте скорлупу - узнайте чем она полезна и как может помочь.