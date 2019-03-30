Иллюстративное фото из архива "МГ" Пока для одних маршрутов приобретаются всё новые и новые автобусы, другие как были со стареньким транспортом, таковыми и остаются по сей день. Хотя власти обещали с закупом новых автобусов отдать прежние на те маршруты, где до сих пор используются неудобные «ГАЗели». Однако у атыраусцев, ездящих на двух крупных маршрутах - №№10 и 11, которые как раз развозят пассажиров в «ГАЗелях», похоже, уже нет терпения ждать. - Хочу спросить у акимата Атырау - когда, наконец, решится вопрос с городским транспортом маршрутов 10 и 11? Столько автобусов новых в городе, а на этих маршрутах - старые «ГАЗели», которые надо ждать по часу. Водители возят пассажиров в битком набитых маршрутках. А билетов не дождешься вовсе, - пишет в группе «Книга жалоб и предложений г. Атырау» горожанка Дина Таирова. Ее подхватили и десятки других горожан. Между тем, в акимате Атырау уверили, что о проблеме знают и в скором времени она решится. - В настоящее время пассажирскими перевозками по маршруту №10 занимается ТОО "Айстрансхолдинг", по маршруту №11 - ИП "Баймуханов", для решения проблемы нехватки общественного транспорта по данным направлениям будут приобретены новые автобусы по 5 единиц на каждый из маршрутов. В течение месяца автобусы выйдут на линию, - сообщили в пресс-службе акимата г.Атырау.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.