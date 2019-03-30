Прием вели аким района Санжар Алиев, руководитель отдела занятости и социальных программ Ольга Басимова и начальники ответственных отделов. Жители обращались по вопросам, касающимся жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта. По всем обращениям проводилось консультирование и давались соответствующие ответы. Одновременно велся прием в центре занятости в здании акимата города. Здесь заместитель акима района Алпамыс Кушкинбаев проводил информирование о новых изменениях в системе социального обеспечения. По итогам стало известно, что в "Открытом акимате" приняли участие 45 граждан. Из них 4 многодетные женщины. 15 граждан обратились с вопросом касательно новых форм поддержки, 5 - получения жилья, 2 - трудоустройства и 23 по другим темам. На приеме у акима района Санжара Алиева побывали 17 человек.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.