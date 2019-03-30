Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, по факту непроизвольного выстрела в международном аэропорту г. Атырау проведено служебное расследование. Результат - виновный сержант полиции Мамбетияров уволен из органов внутренних дел за дискредитацию звания сотрудника полиции. Как уточняет пресс-служба департамента полиции на транспорте, непосредственный руководитель Мамбетиярова освобожден от занимаемой должности, а ряд должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. На брифинге представитель ведомства отметил, что в настоящее время состояние пострадавшей - удовлетворительное, ее выписывают из больницы. Напомним, что 29 марта в комнате личного досмотра международного аэропорта г. Атырау полицейский при проверке служебного оружия службы инкассации одного из банков допустил непроизвольный выстрел и ранил женщину. Лина ОЙЛОВА