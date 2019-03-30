Везде и всюду нам говорят, что весной обязательно надо помочь организму – попить витаминные комплексы. Правильно ли это и так ли необходимо? Не стоит принимать комплексы, в которых собраны все витамины, как бы красиво это не было написано на упаковке или рекламном ролике. На самом деле в этом нет никакой пользы. Дело в том, что одни витамины водорастворимые, такие, как например, С, группы В, РР, Н. А другие жирорастворимые – А, D, E, F, K, т.е. они не усваиваются без жиров. Например, чтобы витамин D чтобы принес пользу, нужно пить вместе со специальной жирорастворимой капсулой. Так что мультивитаминные комплексы – способ обогатить тех, кто их выпускает. Более полезны моновитамины – они лучше усваиваются, да и не каждому нужны сразу все витамины. И конечно, не забывайте о самом простом способе насыщения витаминами – правильное, сбалансированное питание. Лучший способ получить нужные витамины – кушать продукты богатые ими: мясо, печенку, яйца, крупы, овощи и фрукты. Не забывайте про зелень. Берегите себя и своих близких! Советы и рецепты про здоровье читайте на нашем сайте. Например как узнать какого витамина тебе не хватает.