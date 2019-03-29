Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +5 градусов, ночью -7. 10 градусов тепла и дождь ожидается днем в Атырау, ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов. В Актау также ожидается дождь. Днем синоптики прогнозируют +13, ночью +5 градусов. 7 градусов тепла ожидается днем в Актобе. Ночью температура воздуха составит -4 градуса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.