Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил аким города Уральск Мурат Мукаев, субботники будут проходить на протяжении двух месяцев. – По поручению акима области объявлен двухмесячный субботник, первый из которых пройдет 30 марта. Первые два субботника будут направлены на очистку города от мусора, далее будут проходить тематические субботники, такие как озеленение, семейный субботник, молодежный субботник и другие. По городу мы планируем высадить около 10 тысяч деревьев и саженцев. Приглашаю всех горожан, владельцев всех предприятий и других форм собственности принять активное участие в очистке и благоустройстве нашего города. В течение двух месяцев вместе мы должны привести в порядок наш город. Уральск у нас очень зеленый, красивый город. Нам просто необходимо поддерживать чистоту, - заявил Мурат Мукаев.