- потребительская корзина, реально отвечающая жизненным, физиологическим, образовательным, социальным, культурным и прочим потребностям ребенка;
- пересмотр принципа и размера пособий и выплат от социальной помощи к инвестициям в детство и материнство;
- систематизация сбора и публикаций статданных в сфере материнства и детства, семьи, количества неполных семей и другое.
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