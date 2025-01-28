4 млн обращений за год: Токаев поручил создать «Школу акимов» в Казахстане

Только в Администрацию Президента в прошлом году поступило свыше 50 тысяч обращений.

На расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о необходимости подготовки акимов в Казахстане и поручил запустить новый обучающий проект, сообщает Акорда. Он подчеркнул, что для достижения поставленных целей важно, чтобы госаппарат работал эффективно.

— Внедрение прямой выборности акимов привело к появлению новой категории государственных служащих – избираемых управленцев. Это свыше 2,5 тысячи руководителей. Среди них все больше тех, кто ранее не работал на государственной службе, в том числе и молодежи. Поэтому становится актуальным вопрос комплексной подготовки избранных акимов и руководителей разного уровня. Поручаю правительству совместно с Агентством по делам госслужбы запустить обучающий проект «Школа акимов». При этом надо учесть положительный опыт партии «Аmanat», которая уже проводит такую работу, — отметил президент.

Токаев также добавил, что главная задача госаппарата – решать проблемы граждан, а для этого важно поддерживать постоянный диалог с населением.

— Особое внимание следует обратить на обращения населения. Только в Администрацию президента в прошлом году поступило свыше 50 тысяч обращений, а во все государственные органы страны – почти 4 миллиона. Данный показатель увеличивается из года в год. С одной стороны, это говорит о том, что люди поверили в концепцию «слышащего государства». Но, с другой, очевидно, что их вопросы не находят своего решения в ходе повседневной работы государственных органов, — сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что необходимо провести работу над ошибками. Ведь за каждым обращением стоят судьбы людей. Поэтому нужна полная вовлеченность всех уполномоченных структур.