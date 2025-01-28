«Пришло время затянуть пояса»: что потребовал Токаев от правительства

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании кабмина поручил правительству обеспечить тотальную экономию средств.

- Несмотря на сложную ситуацию в мире, в нашей стране достигнуты положительные результаты. Экономика растет, но нерешенных проблем по-прежнему много. На первый план выходят вопросы, связанные с тем, что новой реальностью мировой экономики становятся тарифные конфликты и санкционное противостояние. Эти тенденции чреваты тяжелыми последствиями, - сказал Токаев.

Он также отметил, что претерпит большие изменения и климатическая повестка, что повлечет за собой ревизию подходов к развитию «зеленой энергетики».

- С одной стороны, это поддержит спрос на традиционные энергоресурсы. А с другой, ведет к дестабилизации цен на нефть, газ, уголь.

По его словам, разворот к широкому использованию криптовалют и других цифровых активов наметился в финансовой сфере.

- Фундаментальным фактором становится развитие искусственного интеллекта, в этой сфере обостряется конкуренция между ведущими технологическими державами. В таких условиях нам необходимо иметь четкую стратегию действий, направленных на преодоление серьезных вызовов новой эпохи, - сказал Токаев.

Он также подчеркнул, что уже были обнародованы конкретные направления реформ и подходы к их реализации.