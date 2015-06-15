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Социум

40-градусная жара ожидается в ближайшие дни в ЗКО

Иллюстративное фото с сайта krestianin.ru Жаркая погода ожидается 16-18 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на "Казгидромет". - Антициклон, сместившийся с центральных районов Европейской территории России, будет определять погоду в большинстве областей Казахстана. На западе, северо-западе и юге республики ожидается жаркая без осадков погода с максимальными температурами +30-37º, местами до +40º, - сообщает "Казгидромет". Как стало известно, на севере и в центре ещё сохранится влияние высотной барической ложбины, но на фоне высокого давления в приземном слое возможны лиш
Marat
40-градусная жара ожидается в ближайшие дни в ЗКО
Иллюстративное фото с сайта krestianin.ru
Иллюстративное фото с сайта krestianin.ru
Иллюстративное фото с сайта krestianin.ru Жаркая погода ожидается 16-18 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на "Казгидромет". - Антициклон, сместившийся с центральных районов Европейской территории России, будет определять погоду в большинстве областей Казахстана. На западе, северо-западе и юге республики ожидается жаркая без осадков погода с максимальными температурами +30-37º, местами до +40º, - сообщает "Казгидромет". Как стало известно, на севере и в центре ещё сохранится влияние высотной барической ложбины, но на фоне высокого давления в приземном слое возможны лишь отдельные грозовые дожди, преимущественно во второй половине дня. Дождь, гроза, местами град и сильный порывистый ветер ожидаются на востоке Казахстана. - Все эти метеорологические явления будут связаны с высотным циклоном, влияние которого сохранится в ближайшие трое суток, говорится в сообщении.
Казгидромет жара

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