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Происшествия Социум

40 нарушений зафиксировали новые камеры на контейнерных площадках Уральска

Камеры установлены на 50 мусорных площадках.
Жулдызхан Хасангалиева
40 нарушений зафиксировали новые камеры на контейнерных площадках Уральска
Стоп-кадр из видео Polisia.kz

С начала 2026 года умные камеры на мусорных площадках Уральска помогли выявить 40 административных правонарушений - всех виновных уже привлекли к ответственности, сообщает Polisia.kz.

Камеры видеонаблюдения установили на 50 контейнерных площадках города ещё в 2025 году. Они подключены к Центру оперативного управления ДП ЗКО и системе Target EYE. Оборудование следит за заполненностью баков и фиксирует, когда рядом оставляют посторонние предметы или несанкционированный мусор.

Всего же с начала 2026 года полицейские ЗКО выявили 7 580 правонарушений в сфере общественного порядка и благоустройства:

  • 6 068 - нарушения правил благоустройства (повреждение инфраструктуры и зелёных насаждений);
  • 1 088 - незаконная торговля в неустановленных местах;
  • 424 - загрязнение общественных территорий.

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