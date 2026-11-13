40 нарушений зафиксировали новые камеры на контейнерных площадках Уральска

С начала 2026 года умные камеры на мусорных площадках Уральска помогли выявить 40 административных правонарушений - всех виновных уже привлекли к ответственности, сообщает Polisia.kz.
Камеры видеонаблюдения установили на 50 контейнерных площадках города ещё в 2025 году. Они подключены к Центру оперативного управления ДП ЗКО и системе Target EYE. Оборудование следит за заполненностью баков и фиксирует, когда рядом оставляют посторонние предметы или несанкционированный мусор.
Всего же с начала 2026 года полицейские ЗКО выявили 7 580 правонарушений в сфере общественного порядка и благоустройства:
- 6 068 - нарушения правил благоустройства (повреждение инфраструктуры и зелёных насаждений);
- 1 088 - незаконная торговля в неустановленных местах;
- 424 - загрязнение общественных территорий.