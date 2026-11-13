Почти 46 тысяч распавшихся семей за год: в каких регионах Казахстана чаще всего подают на развод

За 2025 год в стране официально расторгли 45,7 тысячи браков, а за первые шесть месяцев 2026-го - ещё 22,5 тысячи. Аналитики выяснили, в каких областях Казахстана семьи распадаются в три раза чаще, чем на юге, и почему громкий рейтинг о "втором месте в мире после Мальдив" оказался фейком.

Утверждение о том, что Казахстан занимает второе место в мире по числу разводов сразу после Мальдив, гуляет по соцсетям и СМИ с февраля 2023 года. Как выяснили аналитики Energyprom.kz, этот громкий антирейтинг оказался фейком: официальная статистика показывает вдвое меньшие цифры, а реальный уровень разводов в стране сопоставим с показателями Северной Европы и Балтии.

Откуда взялся миф про "серебро" после Мальдив

Впервые цифра в 4,6 развода на 1000 человек и второе место в мире появились в феврале 2023 года в обзоре норвежской юридической фирмы Advokatsmart. Позже этот показатель без указания года и первоисточника перепечатали американские юристы и портал-агрегатор World Population Review.

В марте 2024 года Бюро национальной статистики (БНС) официально опровергло эти данные и направило письмо авторам агрегатора. После правки для Казахстана указали реальный показатель за 2023 год - 2 развода на 1000 жителей, что соответствует примерно 15-му месту в мире, а не второму.

Почему разводов в стране снова становится больше

Даже на пике в 2019 году, когда в республике распались рекордные 59,8 тысячи семей, коэффициент составлял 3,2 на тысячу человек. В 2023 году показатель опустился до 2 (40,2 тысячи разводов), но затем снова пошёл вверх:

В 2025 году казахстанцы оформили 45,7 тысячи разводов - сразу на 12,7% больше, чем годом ранее (коэффициент вырос до 2,2).

За первое полугодие 2026 года РАГСы и суды зарегистрировали 22,5 тысячи расторжений брака - это на 4,5% больше, чем за первые шесть месяцев 2025-го (21,5 тысячи).

Как Казахстан выглядит на фоне мира без учёта детей

Обычный коэффициент считают на всё население, включая детей (в РК доля жителей младше 15 лет достигает 29%, тогда как в ЕС - около 15%). Чтобы сравнение было честным, аналитики проверили статистику ООН и Eurostat по 66 странам среди населения от 15 лет и старше:

Казахстан занял 14-е место из 66 с показателем 2,9 развода на тысячу взрослых.

Выше всего разводимость оказалась в России (5,8), Молдове (4,9), Грузии (4,7) и Беларуси (4,4).

Близкие к нам значения зафиксировали в Литве (3), США (2,9), Азербайджане (2,8), Кыргызстане и Турции (по 2,6).

Реже всего распадаются браки в Италии (1,5), Японии и Мексике (по 1,7), а также в Германии (1,8).

Если же считать разводы исключительно среди замужних женщин (в Казахстане в официальном браке состоят 52,4% женщин от 15 лет - 3,7 млн человек), на тысячу супруг приходится 10,8 развода. Это вдвое меньше, чем в России (21,1), и ниже, чем в Латвии (15,3), США (14,4) и Швеции (12,7).

В каких регионах Казахстана разводятся чаще всего

Внутри страны разница между областями достигает почти трёхкратного разрыва. По итогам 2025 года больше всего разводов на 1000 жителей старше 15 лет зафиксировали в Карагандинской и Павлодарской областях (по 4,4), а также в Северо-Казахстанской области (4,1).

Самыми крепкими оказались семьи в Туркестанской (1,6) и Алматинской (2,3) областях, а также в Шымкенте (2,7). При этом по общему числу распавшихся пар ожидаемо лидируют мегаполисы: Алматы (5 тысяч разводов) и Астана (4,2 тысячи).

Аналитики напоминают: статистика видит только официальные штампы. По данным последней переписи, ещё 460 тысяч казахстанок живут в незарегистрированных браках - их расставания в отчёты не попадают.