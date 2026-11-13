В Жезказгане открылась Центральная мечеть области Ұлытау, построенная при поддержке «Казахмыса»

13 ноября в Жезказгане состоялось торжественное открытие новой областной центральной мечети области Ұлытау, рассчитанной до 3 000 прихожан. Строительство одного из крупнейших духовных объектов региона профинансировало ТОО «Корпорация Казахмыс».

В церемонии открытия приняли участие Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай қажы Тағанұлы, Председатель Наблюдательного совета ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурмухамбет Абдибеков, Председатель Правления корпорации Руслан Өскенәлі, почётные граждане области Ұлытау, аксакалы и представители подрядной организации.

Строительство мечети началось в 2025 году. В июле состоялась торжественная церемония закладки первого камня с участием Верховного муфтия Казахстана. Заказчиком проекта выступило Духовное управление мусульман Казахстана, генеральным подрядчиком — ТОО «Integra Construction». Решением Президиума Духовного управления мусульман Казахстана мечети присвоено название «Центральная мечеть области Ұлытау».

Новая мечеть расположена в центральной части Жезказгана. Общая площадь двухэтажного здания составляет около 3 800 кв. м. Проектом также предусмотрено озеленение прилегающей территории площадью 4 855 кв. м. Мечеть станет местом проведения богослужений, религиозно-просветительских мероприятий и духовного общения жителей региона.

- Сегодня поистине особенный, исторический день в духовной жизни области Ұлытау. Возведение новой мечети на священной земле Ұлытау, которую называют колыбелью истории нашего народа, является ярким свидетельством уважения к вере, добродетели и духовным ценностям, - отметил Верховный муфтий Наурызбай қажы Тағанұлы.

Открытие Центральной мечети стало одним из значимых социальных проектов, реализованных при финансовой поддержке «Казахмыса».

- Мы открываем двери нового духовного центра, который станет воплощением многовековых традиций нашего народа, преемственности поколений, добра и нравственных ценностей, - подчеркнул Председатель Наблюдательного совета ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурмухамбет Абдибеков.

Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортной городской среды остаются важными направлениями деятельности корпорации в регионах присутствия.

В рамках меморандума о сотрудничестве с акиматом области Ұлытау «Казахмыс» участвует в реализации ряда инфраструктурных проектов.

В Жезказгане так же завершается реконструкция набережной Кенгирского водохранилища, расположенной рядом с новой мечетью. Продолжаются работы по благоустройству парка «Жастар», капитальному ремонту театра имени С. Кожамкулова и строительству Детско-юношеской академии спорта «Намыс».

На завершающей стадии находится строительство Университета Ұлытау, на заключительном этапе находится возведение здания общежития.

В Сатпаеве реализуются проекты по реконструкции площади Шахтёрской славы и строительству пристройки к городской больнице для нового травматологического отделения.

- Развитие области Ұлытау имеет для нас особое значение. Модернизируя производство, мы неизменно руководствуемся главным принципом нашей компании — работать на благо людей, - отметил Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі.

В 2027 году планируется приступить к строительству новых объектов социальной инфраструктуры, в том числе многофункционального конгресс-центра, футбольного стадиона и современного теннисного центра.

Эти проекты направлены на развитие городской среды, расширение возможностей для образования, спорта и культурного досуга, а также повышение качества жизни жителей области Ұлытау.

«Казахмыс» продолжит участвовать в реализации инициатив, имеющих долгосрочное значение для социального и инфраструктурного развития региона.