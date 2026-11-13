Чужие машины превращал в деньги: в Уральске вынесли приговор по делу о мошенничестве

Прокурор отдела прокуратуры города Уральска Балнур Сатыбалдиева рассказала о деле, связанном с мошенничеством при аренде автомобилей. По её словам, в 2025–2026 годах мужчина находил в интернете объявления об аренде автомобилей и связывался с их владельцами. Он арендовал машины, вносил первоначальный платёж, а затем продавал чужие автомобили третьим лицам.

Таким способом мужчина неоднократно обманывал владельцев автомобилей и причинял им материальный ущерб. В суде подсудимый не признал свою вину. Однако в суде прокурор доказал его причастность к преступлению.

Суд признал мужчину виновным по пунктам 1 и 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.