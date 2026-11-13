Молодых полицейских отправили в СИЗО Уральска

Для начинающих сотрудников управления полиции Уральска организовали экскурсию в учреждение уголовно-исполнительной системы города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время визита молодым полицейским показали, как устроена жизнь внутри закрытого учреждения, рассказали о правилах внутреннего распорядка и специфике несения службы в колонии. Кроме того, для новобранцев провели лекцию о соблюдении законности, служебной дисциплины и противодействии коррупции.

В полиции отметили, что подобные встречи проводят для профилактики нарушений среди личного состава и повышения правовой грамотности молодых кадров.