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Происшествия

Два автовоза с 15 новыми машинами перевернулись на скользкой трассе в Казахстане

На трассе в Акмолинской области опрокинулись два автовоза, перевозивших 15 новых автомобилей из Хоргоса в Россию.
Варвара Тыщенко
Два автовоза с 15 новыми машинами перевернулись на скользкой трассе в Казахстане
Стоп-кадр из видео ДП Акмолинской области

Два автовоза, перевозивших 15 новых автомобилей из Хоргоса в Россию, опрокинулись на трассе в Акмолинской области, сообщили в Департаменте полиции региона.

Авария произошла сегодня, 13 ноября, на 131-м километре автодороги Астана - Атбасар - Жаксы. За рулём грузовиков FAW находились иностранные водители.

По предварительным данным, водитель первого автовоза не справился с управлением из-за образовавшейся на дороге наледи. В результате столкновения обе многотонные фуры съехали с проезжей части и перевернулись в кювет. Обошлось без пострадавших.

В отношении водителя автовоза полицейские составили административный протокол.

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