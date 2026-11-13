Два автовоза с 15 новыми машинами перевернулись на скользкой трассе в Казахстане

На трассе в Акмолинской области опрокинулись два автовоза, перевозивших 15 новых автомобилей из Хоргоса в Россию.

Два автовоза, перевозивших 15 новых автомобилей из Хоргоса в Россию, опрокинулись на трассе в Акмолинской области, сообщили в Департаменте полиции региона.

Авария произошла сегодня, 13 ноября, на 131-м километре автодороги Астана - Атбасар - Жаксы. За рулём грузовиков FAW находились иностранные водители.

По предварительным данным, водитель первого автовоза не справился с управлением из-за образовавшейся на дороге наледи. В результате столкновения обе многотонные фуры съехали с проезжей части и перевернулись в кювет. Обошлось без пострадавших.

В отношении водителя автовоза полицейские составили административный протокол.