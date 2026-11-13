Почему дорожают перелеты внутри страны: в Казахстане проверят цены на авиабилеты

Профильные ведомства изучат, как формируется стоимость авиабилетов на внутренние рейсы и не переплачивают ли пассажиры за перелеты, сообщили в Министерстве торговли и интеграции.

Вопрос о непрозрачности тарифов на заседании Общественного совета под председательством министра Армана Шаккалиева поднял член совета Марлен Смаилов. Эксперты и чиновники обсудили, как сделать ценообразование понятным для покупателей.

- По итогам обсуждения Комитету по защите прав потребителей Минторговли совместно с Министерством транспорта и Агентством по защите и развитию конкуренции рекомендовано провести мониторинг стоимости билетов и изучить механизмы формирования тарифов. Также предложено рассмотреть внедрение календаря цен и уведомлений об изменении стоимости авиабилетов, - пояснили в ведомстве.

Все предложения передадут на проработку в госорганы, а Общественный совет проследит за их выполнением.