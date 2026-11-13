Пять главных ловушек в WhatsApp и Telegram: как уберечь деньги от аферистов

Один клик по незнакомой ссылке или перевод "персональному менеджеру" могут за пару минут обнулить ваши сбережения. Эксперты Fingramota.kz разобрали пять самых частых схем обмана в Telegram и WhatsApp, на которые сегодня массово попадаются казахстанцы.
Аферисты научились мастерски подделывать договоры, логотипы банков и даже переписки с близкими. Вот как выглядят их главные уловки и как не оставить мошенникам ни шанса.
1. "Секретный" депозит под небывалый процент
В популярных Telegram-каналах мелькает реклама от имени крупного банка: якобы только сегодня для узкого круга клиентов открыт вклад под ставку намного выше рыночной. Стоит оставить заявку - и вам тут же пишет "персональный менеджер", присылает договор с печатями и просит перевести деньги по реквизитам.
- Где подвох: Как только деньги уходят, "менеджер" исчезает, а в самом банке о такой акции впервые слышат. Открывайте депозиты только в официальных приложениях банков и никогда не переводите деньги на карты обычных физлиц.
2. Инвестиции с "гарантированным" доходом
В личные сообщения стучится "финансовый аналитик" и зовёт заработать на акциях или торговле с помощью искусственного интеллекта. Для убедительности вам открывают красивый личный кабинет, где вложенные 100 тысяч тенге за пару дней якобы превращаются в 130 тысяч.
- Где подвох: Проблемы начинаются, когда вы решаете забрать прибыль. Аферисты тут же требуют оплатить "налог", "страховку" или "комиссию за вывод". Настоящие инвестиции никогда не обещают лёгких и гарантированных денег. Всегда проверяйте лицензию брокера и не верьте скриншотам выплат в чатах.
3. Закрытые крипто-клубы и "прибыльные стартапы"
Вас заманивают в закрытый Telegram-канал с графиками роста монет и восторженными отзывами "успешных трейдеров". Дальше сценарий один: просят либо перевести криптовалюту "управляющему", либо пополнить счёт на незнакомой бирже, либо продиктовать секретную фразу от своего кошелька.
- Где подвох: Криптопереводы невозможно отменить - банк здесь не поможет. В Казахстане рынок цифровых активов строго регулируется законом, поэтому перед регистрацией всегда проверяйте площадку в официальных реестрах.
4. Дешёвые квартиры в несуществующих ЖК
В чатах предлагают выгодно вложиться в новостройку или коттеджный городок на этапе котлована. Мошенники сыплют реальными фото со стройплощадок, презентациями и договорами от имени известных застройщиков, подгоняя с задатком до "скорого повышения цен".
- Где подвох: Аферисты часто воруют фото чужих строек без ведома компаний. Не верьте бумагам из переписки - позвоните застройщику по номеру с официального сайта и проверьте, есть ли у него разрешение привлекать деньги дольщиков.
5. "Привет, срочно одолжи 100 тысяч до вечера"
В WhatsApp падает сообщение от друга или родственника с просьбой перекинуть денег на карту. Номер знакомый, аватарка родная, даже старая переписка на месте - кажется, сомнений быть не может.
- Где подвох: Аккаунт друга угнали через фишинговую ссылку - например, "проголосуй за племянницу в конкурсе" или "забери подарок". Если знакомый внезапно просит денег (особенно на карту третьего лица), просто наберите его по обычной сотовой связи.
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- Не ведитесь на спешку. Фразы "акция сгорит через час" или "деньги нужны прямо сейчас" - верный признак обмана.
- Перепроверяйте документы и контакты. Не верьте картинкам договоров в чатах - ищите телефоны банков и застройщиков сами через официальные сайты.
- Включите двухэтапную защиту. Поставьте облачный пароль в Telegram и двухшаговую проверку в WhatsApp, а заодно загляните в раздел "Связанные устройства" - нет ли там чужих сеансов.
- Никому не отдавайте коды из СМС. Не вводите их на сторонних сайтах, даже если ссылку прислал близкий человек.
Что делать, если вы уже перевели деньги или потеряли аккаунт
Сразу звоните в свой банк, чтобы заблокировать карту и попытаться остановить перевод. Сохраните скриншоты переписки, чеки и реквизиты получателя, а затем напишите заявление в полицию по номеру 102. Если угнали мессенджер - срочно завершите все активные сеансы, смените пароли и предупредите близких в соцсетях, чтобы они не переводили деньги от вашего имени.
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