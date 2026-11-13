Пять главных ловушек в WhatsApp и Telegram: как уберечь деньги от аферистов

От "секретных" банковских депозитов с высокой ставкой до срочных просьб друзей одолжить денег до вечера - аферисты ежедневно обновляют сценарии обмана в мессенджерах. Разбираем главные финансовые уловки, на которые попадаются казахстанцы, и объясняем, как распознать фальшивку за пару минут.

Один клик по незнакомой ссылке или перевод "персональному менеджеру" могут за пару минут обнулить ваши сбережения. Эксперты Fingramota.kz разобрали пять самых частых схем обмана в Telegram и WhatsApp, на которые сегодня массово попадаются казахстанцы.

Аферисты научились мастерски подделывать договоры, логотипы банков и даже переписки с близкими. Вот как выглядят их главные уловки и как не оставить мошенникам ни шанса.

1. "Секретный" депозит под небывалый процент

В популярных Telegram-каналах мелькает реклама от имени крупного банка: якобы только сегодня для узкого круга клиентов открыт вклад под ставку намного выше рыночной. Стоит оставить заявку - и вам тут же пишет "персональный менеджер", присылает договор с печатями и просит перевести деньги по реквизитам.

Где подвох: Как только деньги уходят, "менеджер" исчезает, а в самом банке о такой акции впервые слышат. Открывайте депозиты только в официальных приложениях банков и никогда не переводите деньги на карты обычных физлиц.

2. Инвестиции с "гарантированным" доходом

В личные сообщения стучится "финансовый аналитик" и зовёт заработать на акциях или торговле с помощью искусственного интеллекта. Для убедительности вам открывают красивый личный кабинет, где вложенные 100 тысяч тенге за пару дней якобы превращаются в 130 тысяч.

Где подвох: Проблемы начинаются, когда вы решаете забрать прибыль. Аферисты тут же требуют оплатить "налог", "страховку" или "комиссию за вывод". Настоящие инвестиции никогда не обещают лёгких и гарантированных денег. Всегда проверяйте лицензию брокера и не верьте скриншотам выплат в чатах.

3. Закрытые крипто-клубы и "прибыльные стартапы"

Вас заманивают в закрытый Telegram-канал с графиками роста монет и восторженными отзывами "успешных трейдеров". Дальше сценарий один: просят либо перевести криптовалюту "управляющему", либо пополнить счёт на незнакомой бирже, либо продиктовать секретную фразу от своего кошелька.

Где подвох: Криптопереводы невозможно отменить - банк здесь не поможет. В Казахстане рынок цифровых активов строго регулируется законом, поэтому перед регистрацией всегда проверяйте площадку в официальных реестрах.

4. Дешёвые квартиры в несуществующих ЖК

В чатах предлагают выгодно вложиться в новостройку или коттеджный городок на этапе котлована. Мошенники сыплют реальными фото со стройплощадок, презентациями и договорами от имени известных застройщиков, подгоняя с задатком до "скорого повышения цен".

Где подвох: Аферисты часто воруют фото чужих строек без ведома компаний. Не верьте бумагам из переписки - позвоните застройщику по номеру с официального сайта и проверьте, есть ли у него разрешение привлекать деньги дольщиков.

5. "Привет, срочно одолжи 100 тысяч до вечера"

В WhatsApp падает сообщение от друга или родственника с просьбой перекинуть денег на карту. Номер знакомый, аватарка родная, даже старая переписка на месте - кажется, сомнений быть не может.

Где подвох: Аккаунт друга угнали через фишинговую ссылку - например, "проголосуй за племянницу в конкурсе" или "забери подарок". Если знакомый внезапно просит денег (особенно на карту третьего лица), просто наберите его по обычной сотовой связи.

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Не ведитесь на спешку. Фразы "акция сгорит через час" или "деньги нужны прямо сейчас" - верный признак обмана.

Перепроверяйте документы и контакты. Не верьте картинкам договоров в чатах - ищите телефоны банков и застройщиков сами через официальные сайты.

Включите двухэтапную защиту. Поставьте облачный пароль в Telegram и двухшаговую проверку в WhatsApp, а заодно загляните в раздел "Связанные устройства" - нет ли там чужих сеансов.

Никому не отдавайте коды из СМС. Не вводите их на сторонних сайтах, даже если ссылку прислал близкий человек.

Что делать, если вы уже перевели деньги или потеряли аккаунт

Сразу звоните в свой банк, чтобы заблокировать карту и попытаться остановить перевод. Сохраните скриншоты переписки, чеки и реквизиты получателя, а затем напишите заявление в полицию по номеру 102. Если угнали мессенджер - срочно завершите все активные сеансы, смените пароли и предупредите близких в соцсетях, чтобы они не переводили деньги от вашего имени.

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