- Из-за большого спроса в аэропортах России начался дефиците билетов. Возможность использования россиянами наших воздушных гаваней для релокации тоже является одной из причин потока иммиграции. Что же касается транзита, то только за последние сентябрьские дни Казахстан покинули 40 тысяч граждан РФ, - отметил Сарсенов.Тысячи россиян выехали через Казахстан в Кыргызстан и Узбекистан. А за пять дней почти шесть тысяч граждан РФ вылетели в другие страны из аэропортов Казахстана.
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