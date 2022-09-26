- Из-за большого спроса в аэропортах России начался дефиците билетов. Возможность использования россиянами наших воздушных гаваней для релокации тоже является одной из причин потока иммиграции. Что же касается транзита, то только за последние сентябрьские дни Казахстан покинули 40 тысяч граждан РФ, - отметил Сарсенов.

Главный специалист департамента информатизации и связи МВД Адиль Сарсенов на брифинге в министерстве сообщил, что большой миграционный поток в первую очередь связан с соседством - сухопутная граница Казахстана и России составляет 7 591 километр, это самая длинная сухопутная граница в мире. Нельзя забывать и о транзитном потенциале Казахстана для граждан России.Тысячи россиян выехали через Казахстан в Кыргызстан и Узбекистан. А за пять дней почти шесть тысяч граждан РФ вылетели в другие страны из аэропортов Казахстана.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.