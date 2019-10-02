В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что сигнал о пожаре в 5-этажном доме по ул.Оракбаева поступил на пульт пожарных в 10.43. - На пятом этаже в квартире горели личные вещи и мебель на площади 8 кв.м. Эвакуировано 40 человек, из них 15 детей. Пожар локализован в 11.11 и ликвидирован в 11.25. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. На место выезжали 8 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.