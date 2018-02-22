400 высокотехнологичных операций провели в Актюбинском медкластере в прошлом году

В ходе отчетной встречи с населением аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев рассказал о достижениях региональной медицины в 2017 году. Иллюстративное фото из архива "МГ" Ярким примером значительного прогресса в этой области является то, что продолжительность жизни актюбинцев достигла отметки в 72,8 года, общая смертность снижена на 5,7%, младенческая – на 24,3% , материнская – на 64,6%. -Как отметил Глава государства, здоровая нация является основой процветания государства. Развитию здравоохранения в области уделяется особое внимание. В минувшем году на базе Актюбинского медицинского клас