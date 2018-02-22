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Социум

400 высокотехнологичных операций провели в Актюбинском медкластере в прошлом году

В ходе отчетной встречи с населением аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев рассказал о достижениях региональной медицины в 2017 году. Иллюстративное фото из архива "МГ" Ярким примером значительного прогресса в этой области является то, что продолжительность жизни актюбинцев достигла отметки в 72,8 года, общая смертность снижена на 5,7%, младенческая – на 24,3% , материнская – на 64,6%. -Как отметил Глава государства, здоровая нация является основой процветания государства. Развитию здравоохранения в области уделяется особое внимание. В минувшем году на базе Актюбинского медицинского клас
Дана Рахметова
400 высокотехнологичных операций провели в Актюбинском медкластере в прошлом году
В ходе отчетной встречи с населением аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев рассказал о достижениях региональной медицины в 2017 году.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Ярким примером значительного прогресса в этой области является то, что продолжительность жизни актюбинцев достигла отметки в 72,8 года, общая смертность снижена на 5,7%, младенческая – на 24,3% , материнская – на 64,6%. -Как отметил Глава государства, здоровая нация является основой процветания государства. Развитию здравоохранения в области уделяется особое внимание. В минувшем году на базе Актюбинского медицинского кластера «AktobeMedicalCenter», созданного на основе интеграции нескольких ведущих клиник, проведено более 15 тысяч операций, в том числе 400 – высокотехнологичных. В их числе 11 операций по пересадке печени, 35 – по пересадке почек, - проинформировал глава области. В 2017 году было начато строительство 26 объектов здравоохранения, в том числе 21 – в сельской местности, из них 9 введены в эксплуатацию. В рамках государственно-частного партнерства в Актюбинской области открыта первая в западном регионе страны офтальмологическая поликлиника стоимостью 3,7 млрд тенге. Первых пациентов приняла станция скорой помощи на 150 тысяч вызовов в год. В настоящее время продолжается реализация городской детской стоматологической поликлиники и 12 объектов здравоохранения. В текущем году также будет начато строительство Центра ядерной медицины по выявлению онкологических и других заболеваний на ранней стадии, современного диагностического Check-up центра. В целом в 2018 году в рамках ГЧП планируется ввести в эксплуатацию не менее 20 медицинских учреждений.

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